厄立特里亚请求联合国介入与埃塞俄比亚的对峙——半岛电视台

厄立特里亚呼吁联合国安全理事会对埃塞俄比亚采取“威慑措施”，阿斯马拉指责埃塞俄比亚在提格雷地区冲突背景下宣战。半岛电视台报道。

相互指责

厄立特里亚外交部长奥斯曼·萨利赫在致联合国安理会的信中表示，有关厄立特里亚军队进入埃塞俄比亚领土的指控，是亚的斯亚贝巴为战争辩护的计划的一部分。他呼吁安理会坚决谴责埃塞俄比亚的行动，并采取必要的威慑措施。

萨利赫援引《联合国宪章》第七章，该章节规定可采取从制裁到使用武力的措施。他表示，局势升级可能给两国民众造成严重破坏，并破坏整个地区的稳定。

此前，埃塞俄比亚外交部长格迪翁·蒂莫特沃斯指责厄立特里亚实施公开侵略行为，并表示该国根据《联合国宪章》第51条享有自卫权。埃塞俄比亚当局称，厄立特里亚军队已向提格雷境内推进最远60公里。

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提格雷的战斗

埃塞俄比亚表示，厄立特里亚支持提格雷人民解放阵线。上个月，一个由七个武装团体组成的联盟袭击了北部地区的联邦部队，意图推翻总理阿比·艾哈迈德的政府。

本周，埃塞俄比亚军方表示，已击退TPLF武装人员并控制该地区首府默克莱。军方还报告称，对提格雷的厄立特里亚军队发动了无人机袭击。

两国之间的紧张关系还因埃塞俄比亚通往红海的问题而加剧。厄立特里亚于1993年脱离埃塞俄比亚独立，双方在1998年至2000年间爆发边境战争。在2020年至2022年的提格雷战争中，TPLF部队与埃塞俄比亚政府军作战，而厄立特里亚当时支持后者。

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