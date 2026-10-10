Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum poinformowała, że w najbliższy wtorek lub środę w oficjalnym dzienniku planowana jest publikacja dekretu o bezpiecznym środowisku cyfrowym dla dzieci i młodzieży. Jak podaje Mexico News Daily, dokument ma zakazać platformom cyfrowym wyświetlania lub rekomendowania osobom niepełnoletnim treści, które tworzą lub promują mowę nienawiści, brutalny ekstremizm, wykorzystywanie seksualne, przemoc, samobójstwo, samookaleczenia, zaburzenia odżywiania, cyberprzemoc i nielegalną działalność.

Weryfikacja uprawnień prawnych

Radczyni prawna prezydentki Luisa María Alcalde wyjaśniła, że dekret będzie dotyczył platform, na których użytkownicy mogą się komunikować i wymieniać treści, w tym sieci społecznościowych i forów internetowych. Według Sheinbaum służba prawna rządu oraz Agencja Transformacji Cyfrowej będą nadal pracować nad tekstem, aby dokument nie wykraczał poza uprawnienia władzy wykonawczej. Władze mogą również przeprowadzić konsultacje z platformami cyfrowymi.

Rząd ogłosił przygotowanie dekretu tydzień wcześniej — dzień po ataku maczetą w szkole w mieście Torreón w stanie Coahuila. W ataku zginął zastępca dyrektora, a cztery inne osoby zostały ranne. Według publikacji atak mieli rzekomo przeprowadzić 18-letni bracia bliźniacy, którzy wcześniej uczyli się w tej szkole.

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Strzelanina w więzieniu w Mazatlán

Na tej samej porannej konferencji prasowej Sheinbaum skomentowała zbrojne starcie w więzieniu El Castillo w Mazatlán, w stanie Sinaloa. W trakcie starcia między grupami osadzonych zginęło dziewięciu więźniów oraz dwuletni chłopiec, który odwiedzał placówkę. Kolejnych 16 osadzonych odniosło obrażenia, a po incydencie zabezpieczono dwie sztuki broni palnej.

Prezydentka oświadczyła, że otrzymała informacje o incydencie na posiedzeniu Gabinetu Bezpieczeństwa. Federalni urzędnicy współpracują z tymczasową gubernatorką Sinaloa Gracielą Domínguez, aby wzmocnić system penitencjarny stanu. Przyczyny konfliktu w więzieniu mają zostać zbadane.

Ostrzeżenie przed huraganem

Meksykańska służba ochrony cywilnej ostrzegła również, że huragan Simon, który rano miał pierwszą kategorię, może dotrzeć do pacyficznego wybrzeża kraju w pobliżu stanów Jalisco i Colima jako huragan trzeciej lub czwartej kategorii. Mieszkańców potencjalnie niebezpiecznych obszarów wezwano do śledzenia oficjalnych komunikatów.

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