Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что в ближайший вторник или среду в официальном вестнике планируют опубликовать указ о безопасной цифровой среде для детей и подростков. Как сообщает Mexico News Daily, документ должен запретить цифровым платформам показывать или рекомендовать несовершеннолетним контент, создающий или продвигающий язык ненависти, насильственный экстремизм, сексуальную эксплуатацию, насилие, самоубийство, самоповреждение, расстройства пищевого поведения, кибербуллинг и незаконную деятельность.

Проверка юридических полномочий

Советник президента по юридическим вопросам Луиса Мария Алькальде пояснила, что действие указа будет распространяться на платформы, где пользователи могут общаться и обмениваться контентом, в частности на социальные сети и онлайн-форумы. По словам Шейнбаум, юридическая служба правительства и Агентство цифровой трансформации продолжат работу над текстом, чтобы документ не выходил за пределы полномочий исполнительной власти. Власти также могут провести консультации с цифровыми платформами.

О подготовке указа правительство объявило неделей ранее — на следующий день после нападения с мачете в школе города Торреон в штате Коауила. Во время нападения погиб заместитель директора, еще четыре человека получили ранения. По данным издания, нападение якобы совершили 18-летние братья-близнецы, ранее учившиеся в этой школе.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Стрельба в тюрьме Масатлана

На той же утренней пресс-конференции Шейнбаум прокомментировала вооруженное столкновение в тюрьме Эль-Кастильо в Масатлане, штат Синалоа. Во время стычки между группами заключенных погибли девять заключенных и двухлетний мальчик, посещавший учреждение. Еще 16 заключенных получили ранения, а после инцидента были изъяты две единицы огнестрельного оружия.

Президент заявила, что получила информацию об инциденте на заседании Кабинета безопасности. Федеральные чиновники сотрудничают с временной губернатором Синалоа Грасиелой Домингес для укрепления пенитенциарной системы штата. Причины конфликта в тюрьме должны расследовать.

Предупреждение из-за урагана

Служба гражданской защиты Мексики также предупредила, что ураган «Саймон», который утром имел первую категорию, может выйти на тихоокеанское побережье страны вблизи штатов Халиско и Колима как ураган третьей или четвертой категории. Жителей потенциально опасных районов призвали следить за официальными сообщениями.

Читай нас в