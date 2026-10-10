Аеропорт Ер-Ріяда призупинив роботу після атаки — Asharq Al-Awsat

Міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, тимчасово призупинив роботу після атаки вдень 10 жовтня. За даними Генерального управління цивільної авіації Саудівської Аравії, кілька людей дістали поранення, а їхню кількість ще уточнюють.

Оцінка пошкоджень

Як повідомляє Asharq Al-Awsat, роботу аеропорту зупинили для повної оцінки пошкоджень і перевірки безпечності його об’єктів. Ці заходи проводять у координації з відповідними органами влади.

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Саудівський авіаційний регулятор заявив, що атака сталася на тлі тривалих нападів на об’єкти цивільної авіації королівства. Деталей щодо характеру атаки або її виконавців у повідомленні не наведено.

Попередні атаки на аеропорт

9 жовтня управління цивільної авіації Саудівської Аравії заявило, що внаслідок атак на аеропорт Ер-Ріяда, які сталися напередодні, загинули троє громадян країни. Тоді, за даними відомства, атаки були спрямовані на інфраструктуру аеропорту та літак національного перевізника Saudia; також повідомляли про поранених громадян і жителів країни різних національностей. Після тих подій роботу аеропорту відновили у звичайному режимі.

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