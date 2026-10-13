У Японії наприкінці 2025 фінансового року 1,55 млн людей мали три або більше незабезпечених і негарантованих позик, отриманих у кредиторів. Цей фінансовий рік завершився в березні 2026 року. Кількість таких позичальників стала найвищою за останні 12 років.

Дані кредитного центру

Дані оприлюднив Japan Credit Information Reference Center, який управляє кредитною інформацією фізичних осіб. Як повідомляє The Japan Times, дедалі більше людей у країні мають борги перед кількома кредиторами, зокрема компаніями споживчого фінансування. Матеріал у виданні опубліковано з посиланням на агентство Jiji.

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Можливий вплив інфляції

За даними видання, зростання цін могло сприяти збільшенню кількості запозичень для покриття повсякденних витрат. Це пояснення подане як можливий чинник, а не як встановлена причина. Статистика охоплює людей, які мають щонайменше три незабезпечені та негарантовані позики, а не всіх позичальників у країні.

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