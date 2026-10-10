Аэропорт Эр-Рияда приостановил работу после атаки — Asharq Al-Awsat

Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, временно приостановил работу после атаки днём 10 октября. По данным Генерального управления гражданской авиации Саудовской Аравии, несколько человек получили ранения, их число ещё уточняется.

Оценка повреждений

Как сообщает Asharq Al-Awsat, работу аэропорта остановили для полной оценки повреждений и проверки безопасности его объектов. Эти меры проводятся в координации с соответствующими органами власти.

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Саудовский авиационный регулятор заявил, что атака произошла на фоне продолжающихся нападений на объекты гражданской авиации королевства. Подробности о характере атаки или её исполнителях в сообщении не приводятся.

Предыдущие атаки на аэропорт

9 октября управление гражданской авиации Саудовской Аравии заявило, что в результате атак на аэропорт Эр-Рияда, произошедших накануне, погибли трое граждан страны. Тогда, по данным ведомства, атаки были направлены на инфраструктуру аэропорта и самолёт национального перевозчика Saudia; также сообщалось о раненых гражданах и жителях страны различных национальностей. После этих событий аэропорт возобновил работу в обычном режиме.

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