Lotnisko w Rijadzie zawiesiło działalność po ataku — Asharq Al-Awsat

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej tymczasowo zawiesił działalność po ataku, do którego doszło po południu 10 października. Według Generalnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego Arabii Saudyjskiej kilka osób odniosło obrażenia, a ich liczba jest jeszcze ustalana.

Ocena szkód

Jak informuje Asharq Al-Awsat, działalność lotniska wstrzymano w celu pełnej oceny szkód i sprawdzenia bezpieczeństwa jego obiektów. Działania te są prowadzone w koordynacji z odpowiednimi władzami.

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Saudyjski regulator lotniczy oświadczył, że atak nastąpił na tle trwających ataków na obiekty lotnictwa cywilnego królestwa. W komunikacie nie podano szczegółów dotyczących charakteru ataku ani jego sprawców.

Poprzednie ataki na lotnisko

9 października saudyjski urząd lotnictwa cywilnego podał, że w wyniku ataków na lotnisko w Rijadzie, które miały miejsce dzień wcześniej, zginęło trzech obywateli kraju. Wówczas, według urzędu, ataki były wymierzone w infrastrukturę lotniska oraz samolot narodowego przewoźnika Saudia; informowano również o rannych obywatelach i mieszkańcach kraju różnych narodowości. Po tych wydarzeniach lotnisko wznowiło działalność w zwykłym trybie.

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