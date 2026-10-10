教皇利奥十四世表示，死刑是“不可接受的”，与此同时，美国国防部宣布计划直播尼达尔·马利克·哈桑的处决。教宗在世界反死刑日之际于X平台发文，援引了更新后的天主教教义。该教义认为，死刑侵犯人的固有尊严，据Global News Canada报道。

利奥十四世写道，公共利益和正义的要求可以在不使用死刑的情况下得到保障。他表示，现代监狱系统能够保护公民，同时不剥夺被判刑者获得救赎的机会。这篇帖子以话题标签#NoDeathPenalty结尾。

直播处决的计划

美国国防部周四表示，计划于12月3日在胡德堡以行刑队枪决的方式处决尼达尔·马利克·哈桑，并进行现场直播。哈桑因2009年在胡德堡军事基地发生的枪击案被定罪，该事件造成13人死亡，另有32人受伤。

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教皇没有直接提及计划中的处决。与此同时，梵蒂冈国务卿彼得罗·帕罗林枢机称，公开直播执行判决的意图不可接受。他表示，教会的立场是完全反对死刑；依他所言，死刑与人的尊严不相容，也不是一种威慑因素。

天主教会的立场

2018年，教皇方济各修改了官方天主教教义，认定死刑在任何情况下都不可接受。此前，《天主教教理》允许在这是有效保护人的生命免受不公正侵略者侵害的唯一可能方式时使用死刑。

美国天主教主教会议主席、保罗·科克利总主教也表示，他对五角大楼的计划感到震惊和深切悲痛。他强调，哈桑的行为无法被辩解，但呼吁重新考虑公开处决的决定。

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