Папа Римский Лев XIV заявил, что смертная казнь является «недопустимой», в то время как Министерство обороны США объявило о намерении транслировать казнь Нидаля Малика Хасана. В публикации в X по случаю Всемирного дня борьбы против смертной казни понтифик процитировал обновлённое католическое учение, согласно которому смертная казнь посягает на неотъемлемое достоинство человека, сообщает Global News Canada.

Лев XIV написал, что общественное благо и требования правосудия могут быть обеспечены без применения смертной казни. По его словам, современные пенитенциарные системы способны защищать граждан и одновременно не лишать осуждённых возможности искупления. Публикация завершалась хештегом #NoDeathPenalty.

Планы трансляции казни

Министерство обороны США в четверг сообщило, что планирует провести 3 декабря в Форт-Худе казнь Нидаля Малика Хасана через расстрел и транслировать её в прямом эфире. Хасан был осуждён за стрельбу в 2009 году на военной базе Форт-Худ, в результате которой погибли 13 человек, ещё 32 получили ранения.

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Папа не упоминал запланированную казнь напрямую. В то же время государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин назвал намерение публично транслировать исполнение приговора неприемлемым. Он заявил, что позиция церкви заключается в полном неприятии смертной казни, которая, по его словам, несовместима с человеческим достоинством и не является сдерживающим фактором.

Позиция Католической церкви

В 2018 году Папа Франциск изменил официальное католическое учение, признав смертную казнь недопустимой при любых обстоятельствах. Ранее Катехизис Католической церкви допускал её применение, если это было единственным возможным способом эффективно защитить человеческие жизни от несправедливого агрессора.

Глава Конференции католических епископов США архиепископ Пол Коакли также заявил, что шокирован и глубоко опечален планами Пентагона. Он подчеркнул, что действия Хасана не могут быть оправданы, однако призвал пересмотреть решение о публичной казни.

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