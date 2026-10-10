Papież Leon XIV oświadczył, że kara śmierci jest „niedopuszczalna”, podczas gdy Departament Obrony USA ogłosił zamiar transmitowania egzekucji Nidala Malika Hasana. We wpisie w serwisie X z okazji Światowego Dnia Przeciwko Karze Śmierci papież zacytował zaktualizowane nauczanie katolickie, zgodnie z którym kara śmierci godzi w niezbywalną godność człowieka, informuje Global News Canada.

Leon XIV napisał, że dobro wspólne i wymogi sprawiedliwości mogą zostać zapewnione bez stosowania kary śmierci. Według niego współczesne systemy więziennictwa są zdolne chronić obywateli, a jednocześnie nie pozbawiać skazanych możliwości odkupienia win. Wpis kończył się hasztagiem #NoDeathPenalty.

Plany transmisji egzekucji

Departament Obrony USA poinformował w czwartek, że planuje 3 grudnia w Fort Hood przeprowadzić egzekucję Nidala Malika Hasana przez rozstrzelanie i transmitować ją na żywo. Hasan został skazany za strzelaninę w 2009 roku w bazie wojskowej Fort Hood, w której zginęło 13 osób, a kolejne 32 zostały ranne.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Papież nie wspomniał bezpośrednio o planowanej egzekucji. Jednocześnie sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin nazwał zamiar publicznego transmitowania wykonania wyroku niedopuszczalnym. Oświadczył, że stanowisko Kościoła polega na całkowitym odrzuceniu kary śmierci, która, jak powiedział, jest niezgodna z ludzką godnością i nie stanowi czynnika odstraszającego.

Stanowisko Kościoła katolickiego

W 2018 roku papież Franciszek zmienił oficjalne nauczanie katolickie, uznając karę śmierci za niedopuszczalną w każdych okolicznościach. Wcześniej Katechizm Kościoła Katolickiego dopuszczał jej stosowanie, jeśli był to jedyny możliwy sposób skutecznej ochrony życia ludzkiego przed niesprawiedliwym napastnikiem.

Przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich USA, arcybiskup Paul Coakley, również oświadczył, że jest zszokowany i głęboko zasmucony planami Pentagonu. Podkreślił, że działań Hasana nie można usprawiedliwić, ale wezwał do ponownego rozpatrzenia decyzji o publicznej egzekucji.

Czytaj nas na