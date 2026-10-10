Папа Лев XIV назвав смертну кару неприпустимою — Global News Canada

Папа Римський Лев XIV заявив, що смертна кара є «неприпустимою», тоді як у США Міністерство оборони оголосило про намір транслювати страту Нідаля Маліка Хасана. У дописі в X з нагоди Всесвітнього дня боротьби проти смертної кари понтифік процитував оновлене католицьке вчення, за яким смертна кара посягає на невід’ємну гідність людини, повідомляє Global News Canada.

Лев XIV написав, що суспільне благо та вимоги правосуддя можуть бути забезпечені без застосування смертної кари. За його словами, сучасні системи ув’язнення здатні захищати громадян і водночас не позбавляти засуджених можливості для спокути. Допис завершувався хештегом #NoDeathPenalty.

Плани трансляції страти

Міністерство оборони США в четвер повідомило, що планує провести 3 грудня у Форт-Гуді страту через розстріл Нідаля Маліка Хасана та транслювати її наживо. Хасана засудили за стрілянину 2009 року на військовій базі Форт-Гуд, унаслідок якої загинули 13 людей, ще 32 дістали поранення.

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Папа не згадував заплановану страту безпосередньо. Водночас державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін назвав намір публічно транслювати виконання вироку неприйнятним. Він заявив, що позиція церкви полягає в цілковитому запереченні смертної кари, яка, за його словами, несумісна з людською гідністю та не є стримувальним чинником.

Позиція Католицької церкви

У 2018 році Папа Франциск змінив офіційне католицьке вчення, визнавши смертну кару неприпустимою за будь-яких обставин. Раніше Катехизм Католицької церкви допускав її застосування, якщо це було єдиним можливим способом ефективно захистити людські життя від несправедливого агресора.

Глава Конференції католицьких єпископів США архієпископ Пол Коаклі також заявив, що шокований і глибоко засмучений планами Пентагону. Він наголосив, що дії Хасана не можуть бути виправдані, однак закликав переглянути рішення про публічну страту.

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