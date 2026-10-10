墨西哥马萨特兰州立埃尔卡斯蒂略监狱发生骚乱，在两天内造成11名囚犯和一名两岁男童死亡；该男童当时正在监狱内进行家庭探视。另有16名囚犯受伤，Mexico News Daily报道。

探视期间发生枪击

据锡那罗亚州安全部称，周四的冲突始于预定的家庭探视期间。囚犯获得了枪支并在监狱内使用。枪击始于监狱两个相邻区域。

监狱管理部门实施封锁并发出警报，但未能立即制止冲突。军队、海军、国民警卫队和州安全部队被调动以恢复控制。周四的冲突造成10人死亡，另有16名囚犯受伤。

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调查武器如何进入监狱

锡那罗亚州安全部长西努埃·特列斯确认这名两岁男童死亡。据孩子的母亲称，她前去探望丈夫，但短暂离开去接另一个孩子，将儿子留在正在服刑的父亲身边。现有信息显示，男童的父亲是16名住院囚犯之一。

周五，其中一个监区又发生了一起冲突，造成两名囚犯死亡。执法人员迅速控制了局势。州检察机关和联邦安全部队正在调查武器如何进入该设施：事件发生后，警方在监狱内缴获了两支9毫米手枪。调查人员还在核查监狱工作人员是否可能参与将武器带入监狱区域。

囚犯亲属聚集在埃尔卡斯蒂略监狱外，要求了解亲人的情况。州安全部表示，其余囚犯处于安全状态，跨部门行动小组仍在监狱内及其周边开展工作。

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