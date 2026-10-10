В мексиканском Масатлане в результате беспорядков в государственной тюрьме «Эль-Кастильо» за два дня погибли 11 заключенных и двухлетний мальчик, находившийся там во время семейного свидания. Еще 16 заключенных получили ранения, сообщает Mexico News Daily.

Стрельба во время свиданий

По данным Министерства безопасности штата Синалоа, столкновение в четверг началось во время запланированных семейных свиданий. Заключенные получили доступ к огнестрельному оружию и применили его внутри учреждения. Стрельба началась в двух смежных секциях тюрьмы.

Администрация учреждения ввела режим изоляции и объявила тревогу, однако не смогла сразу остановить противостояние. Для восстановления контроля были привлечены армия, военно-морские силы, Национальная гвардия и силы безопасности штата. Во время столкновений в четверг погибли 10 человек, еще 16 заключенных получили ранения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расследование попадания оружия в тюрьму

Министр безопасности Синалоа Синуэ Тельес подтвердил гибель двухлетнего мальчика. По словам матери ребенка, она пришла навестить мужа, но ненадолго ушла забрать другого ребенка, оставив сына с отцом, находившимся в тюрьме. По имеющимся данным, отец мальчика входит в число 16 госпитализированных заключенных.

В пятницу в одном из блоков произошло еще одно столкновение, в результате которого погибли двое заключенных. Правоохранители быстро взяли ситуацию под контроль. Прокуратура штата и федеральные силовики расследуют, как оружие попало в учреждение: после инцидента там изъяли два пистолета калибра 9 мм. Следователи также проверяют, могли ли сотрудники тюрьмы быть причастны к попаданию оружия на ее территорию.

Родственники заключенных собрались возле «Эль-Кастильо», требуя информации о своих близких. Министерство безопасности штата заявило, что остальные заключенные находятся в безопасности, а межведомственная оперативная группа продолжает работать внутри учреждения и рядом с ним.

Читай нас в