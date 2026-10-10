W dystrykcie Barkhan w pakistańskiej prowincji Beludżystan podczas ukierunkowanej operacji Departamentu Zwalczania Terroryzmu (CTD), według miejscowego departamentu spraw wewnętrznych, zginęło 10 uzbrojonych bojowników. Kolejnych dwóch funkcjonariuszy CTD odniosło obrażenia, podaje Dawn.

Operacja w Barkhanie

Asystent Departamentu Spraw Wewnętrznych Beludżystanu Babar Yousafzai oświadczył, że wymiana ognia była intensywna. Według niego operację przeprowadzono po otrzymaniu informacji o obecności w rejonie bojowników, których pakistańskie władze zaliczają do „Fitna al-Hindustan”.

Pakistańskie władze używają nazwy „Fitna al-Hindustan” wobec uzbrojonych grup bazujących w Beludżystanie. Twierdzą, że Indie odgrywają rzekomą rolę w terroryzmie i destabilizacji kraju.

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Yousafzai poinformował również o zajęciu dużej ilości broni, amunicji i materiałów wybuchowych. Rannych pracowników CTD przewieziono do szpitala, a ciała zabitych do szpitala okręgowego Rara Sham.

Oświadczenie władz prowincji

Główny minister Beludżystanu Sarfraz Bugti docenił pracę funkcjonariuszy CTD, nazywając operację sukcesem. Oświadczył, że siły bezpieczeństwa odgrywają ważną rolę w zwalczaniu terroryzmu w prowincji oraz ochronie życia i mienia ludności.

7 października pakistańskie siły bezpieczeństwa, według państwowych mediów, informowały o śmierci pięciu bojowników w dystrykcie Mastung w Beludżystanie. Według oceny Pakistańskiego Instytutu Badań nad Konfliktami i Bezpieczeństwem liczba ataków terrorystycznych w prowincji wzrosła z 83 w lipcu do 89 w sierpniu, czyli o 7%.

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