据当地内政部门消息，巴基斯坦俾路支省巴尔汉地区反恐部门（CTD）开展的一次定点行动中，10名武装分子死亡。另有两名CTD人员受伤，《黎明报》报道。

巴尔汉行动

俾路支省内政部门助理巴巴尔·优素福扎伊表示，交火十分激烈。他称，此次行动是在收到有关该地区存在武装分子的情报后实施的，巴基斯坦当局将这些武装分子归类为“Fitna al-Hindustan”。

巴基斯坦当局使用“Fitna al-Hindustan”这一名称指称以俾路支省为基地的武装团体。它声称印度在恐怖主义和破坏该国稳定中发挥了所谓作用。

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优素福扎伊还表示，行动中缴获了大量武器、弹药和爆炸物。受伤的CTD人员被送往医院，死者遗体被运往拉拉-沙姆地区医院。

省领导层的声明

俾路支省首席部长萨尔弗拉兹·布格蒂赞扬了CTD人员的工作，并称此次行动取得成功。他表示，安全部队在打击该省恐怖主义以及保护民众生命和财产方面发挥着重要作用。

10月7日，据国家媒体报道，巴基斯坦安全部队称在俾路支省马斯通地区有5名武装分子死亡。巴基斯坦冲突与安全研究所评估称，该省恐怖袭击数量从7月的83起增至8月的89起，增长7%。

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