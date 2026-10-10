У Пакистані заявили про загибель 10 бойовиків під час операції — Dawn

У районі Бархан пакистанської провінції Белуджистан під час цільової операції Контртерористичного департаменту (CTD), за повідомленням місцевого департаменту внутрішніх справ, загинули 10 озброєних бойовиків. Ще двоє співробітників CTD дістали поранення, повідомляє Dawn.

Операція в Бархані

Помічник департаменту внутрішніх справ Белуджистану Бабар Юсуфзай заявив, що перестрілка була інтенсивною. За його словами, операцію провели після отримання даних про присутність у районі бойовиків, яких пакистанська влада відносить до «Фітна аль-Хіндустан».

Пакистанська влада використовує назву «Фітна аль-Хіндустан» щодо базованих у Белуджистані збройних угруповань. Вона заявляє про нібито роль Індії в тероризмі та дестабілізації країни.

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Юсуфзай також заявив про вилучення великої кількості зброї, боєприпасів і вибухівки. Поранених працівників CTD доправили до лікарні, а тіла загиблих перевезли до окружної лікарні Рара-Шам.

Заява керівництва провінції

Головний міністр Белуджистану Сарфраз Бугті відзначив роботу працівників CTD, назвавши операцію успішною. Він заявив, що силовики відіграють важливу роль у боротьбі з тероризмом у провінції та захисті життя і майна населення.

7 жовтня пакистанські силовики, за даними державних медіа, повідомляли про загибель п’ятьох бойовиків у районі Мастунг у Белуджистані. За оцінкою Пакистанського інституту досліджень конфліктів і безпеки, кількість терористичних нападів у провінції зросла з 83 у липні до 89 у серпні — на 7%.

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