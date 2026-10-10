В районе Бархан пакистанской провинции Белуджистан во время целевой операции Контртеррористического департамента (CTD), по сообщению местного департамента внутренних дел, погибли 10 вооруженных боевиков. Еще двое сотрудников CTD получили ранения, сообщает Dawn.

Операция в Бархане

Помощник департамента внутренних дел Белуджистана Бабар Юсуфзай заявил, что перестрелка была интенсивной. По его словам, операцию провели после получения данных о присутствии в районе боевиков, которых пакистанские власти относят к «Фитна аль-Хиндустан».

Пакистанские власти используют название «Фитна аль-Хиндустан» в отношении базирующихся в Белуджистане вооруженных группировок. Они заявляют о предполагаемой роли Индии в терроризме и дестабилизации страны.

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Юсуфзай также заявил об изъятии большого количества оружия, боеприпасов и взрывчатки. Раненых сотрудников CTD доставили в больницу, а тела погибших перевезли в окружную больницу Рара-Шам.

Заявление руководства провинции

Главный министр Белуджистана Сарфраз Бугти отметил работу сотрудников CTD, назвав операцию успешной. Он заявил, что силовики играют важную роль в борьбе с терроризмом в провинции и защите жизни и имущества населения.

7 октября пакистанские силовики, по данным государственных СМИ, сообщали о гибели пяти боевиков в районе Мастунг в Белуджистане. По оценке Пакистанского института исследований конфликтов и безопасности, число террористических нападений в провинции выросло с 83 в июле до 89 в августе — на 7%.

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