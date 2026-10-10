Źródła wojskowe międzynarodowo uznawanego rządu Jemenu poinformowały o postępach jego sił na obszarach w pobliżu cieśniny Bab al-Mandab. Jednocześnie zaznaczyły, że wojska rządowe nie przejęły jeszcze kontroli nad szlakiem wodnym.

Wspierany przez Arabię Saudyjską rząd Jemenu ogłosił w ubiegłym tygodniu kontrofensywę, której celem jest odzyskanie wszystkich terytoriów kontrolowanych przez Huti. Wcześniej Huti szybko zajęli całe zachodnie wybrzeże kraju.

Oświadczenia stron dotyczące walk

Jak podaje France 24, przedstawiciel biura politycznego Huti Hizam al-Asad oświadczył, że siły dowodzone przez Arabię Saudyjską próbowały posunąć się z rejonu Ras al-Ara w prowincji Lahidż w kierunku terytorium na południe od cieśniny. Według niego Huti odparli atak poza obszarem cieśniny Bab al-Mandab.

Al-Asad oświadczył również, że Huti kontrolują cieśninę, wyspę Mayyun oraz pozostałe obszary zachodniego wybrzeża Jemenu. Źródła wojskowe międzynarodowo uznawanego rządu Jemenu potwierdziły, że wyspa Mayyun, położona pośrodku cieśniny, pozostaje pod kontrolą Huti.

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Niezależna weryfikacja twierdzeń stron jest niemożliwa z powodu szybko zmieniającej się sytuacji w terenie i ograniczonego dostępu dziennikarzy do obszaru walk.

Straty i naloty

Według źródeł wojskowych obu stron w walkach w zachodnim Jemenie, w tym w pobliżu cieśniny, w ciągu ostatnich 24 godzin zginęły co najmniej 63 osoby. Według tych danych zginęło 35 żołnierzy sił rządowych i 28 Huti.

W piątek jemeńskie źródło wojskowe poinformowało o rozpoczęciu dużej operacji w rejonie cieśniny przy wsparciu saudyjskiego lotnictwa. W sobotę koalicja oświadczyła, że podczas operacji na dużą skalę zniszczyła ponad 130 celów Huti. Telewizja Huti Al-Masirah poinformowała o uderzeniach w rejonie cieśniny oraz czterech saudyjskich uderzeniach na międzynarodowe lotnisko w stolicy, Sanie.

Wznowienie wojny

Po czterech latach względnego spokoju wojna domowa w Jemenie ponownie nasiliła się w lipcu, jeszcze przed zajęciem zachodniego wybrzeża przez Huti. Według ONZ od lipca z powodu wznowienia walk w kraju przesiedlono ponad 200 tysięcy osób.

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