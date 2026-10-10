Военные источники международно признанного правительства Йемена заявили о продвижении его сил в районах вблизи Баб-эль-Мандебского пролива. При этом они отметили, что правительственные войска еще не установили контроль над водным путем.

Поддерживаемое Саудовской Аравией правительство Йемена на прошлой неделе объявило контрнаступление, целью которого является возвращение всех территорий, находящихся под контролем хуситов. Перед этим хуситы стремительно захватили все западное побережье страны.

Заявления сторон о боях

Как сообщает France 24, представитель политического бюро хуситов Хизам аль-Асад заявил, что силы во главе с Саудовской Аравией пытались продвинуться из района Рас-эль-Ара в провинции Лахдж в направлении территории к югу от пролива. По его словам, хуситы отбили атаку за пределами района Баб-эль-Мандебского пролива.

Аль-Асад также заявил, что хуситы контролируют пролив, остров Майюн и остальные районы западного побережья Йемена. Военные источники международно признанного правительства Йемена подтвердили, что остров Майюн, расположенный в центре пролива, остается под контролем хуситов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Независимо проверить заявления сторон невозможно из-за быстро меняющейся ситуации на местах и ограниченного доступа журналистов к району боевых действий.

Потери и авиаудары

По данным военных источников с обеих сторон, в боях на западе Йемена, в том числе вблизи пролива, за последние 24 часа погибли не менее 63 человек. По этим данным, погибли 35 военнослужащих правительственных сил и 28 хуситов.

В пятницу йеменский военный источник сообщил о начале крупной операции в районе пролива при поддержке саудовской авиации. В субботу коалиция заявила, что в ходе масштабной операции уничтожила более 130 целей хуситов. Телеканал хуситов Al-Masirah сообщил об ударах в районе пролива и четырех саудовских ударах по международному аэропорту столицы Саны.

Возобновление войны

После четырех лет относительного затишья гражданская война в Йемене вновь обострилась в июле, еще до захвата хуситами западного побережья. По данным ООН, с июля из-за возобновления боевых действий в стране были перемещены более 200 тысяч человек.

Читай нас в