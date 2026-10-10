也门政府称在曼德海峡附近取得进展——France 24

也门国际承认政府的军事消息人士称，其部队在曼德海峡附近地区取得进展。与此同时，他们指出，政府军尚未控制这条水道。

得到沙特阿拉伯支持的也门政府上周宣布发动反攻，目标是夺回所有处于胡塞武装控制下的领土。在此之前，胡塞武装迅速夺取了该国整个西部海岸。

各方关于战斗的声明

据France 24报道，胡塞武装政治局代表希扎姆·阿萨德表示，由沙特阿拉伯领导的部队试图从拉赫季省拉斯阿拉地区向海峡以南地区推进。他称，胡塞武装在曼德海峡地区以外击退了这次进攻。

阿萨德还表示，胡塞武装控制着该海峡、迈云岛以及也门西部海岸的其余地区。也门国际承认政府的军事消息人士证实，位于海峡中央的迈云岛仍由胡塞武装控制。

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由于当地局势迅速变化，且记者进入战区的渠道有限，无法独立核实各方的说法。

伤亡与空袭

根据双方军事消息人士的数据，过去24小时内，也门西部地区的战斗，包括海峡附近的战斗，至少造成63人死亡。根据这些数据，死亡人员包括35名政府军人员和28名胡塞武装人员。

周五，一名也门军事消息人士报告称，在沙特空军支持下，海峡地区已启动一项大型行动。周六，该联盟表示，在一次大规模行动中摧毁了130多个胡塞武装目标。胡塞武装电视台Al-Masirah报道称，海峡地区遭到打击，首都萨那的国际机场遭到4次沙特打击。

战争再度升级

在经历四年相对平静后，也门内战于7月再次升级，这发生在胡塞武装夺取西部海岸之前。联合国数据显示，自7月以来，因战斗重燃，该国已有超过20万人流离失所。

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