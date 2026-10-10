Уряд Ємену заявив про просування біля Баб-ель-Мандебської протоки — France 24

Військові джерела міжнародно визнаного уряду Ємену заявили про просування його сил у районах поблизу Баб-ель-Мандебської протоки. Водночас вони зазначили, що урядові війська ще не встановили контроль над водним шляхом.

Підтримуваний Саудівською Аравією уряд Ємену минулого тижня оголосив контрнаступ, метою якого є повернення всіх територій, що перебувають під контролем хуситів. Перед цим хусити стрімко захопили все західне узбережжя країни.

Заяви сторін про бої

Як повідомляє France 24, представник політичного бюро хуситів Хізам аль-Асад заявив, що сили на чолі із Саудівською Аравією намагалися просунутися від району Рас-ель-Ара в провінції Лахдж у напрямку території на південь від протоки. За його словами, хусити відбили атаку поза зоною Баб-ель-Мандебської протоки.

Аль-Асад також заявив, що хусити контролюють протоку, острів Маюн і решту районів західного узбережжя Ємену. Військові джерела міжнародно визнаного уряду Ємену підтвердили, що острів Маюн, розташований у центрі протоки, залишається під контролем хуситів.

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Незалежно перевірити заяви сторін неможливо через швидку зміну ситуації на місцях і обмежений доступ журналістів до району бойових дій.

Втрати та авіаудари

За даними військових джерел з обох сторін, у боях на заході Ємену, зокрема поблизу протоки, за останні 24 години загинули щонайменше 63 людини. За цими даними, загинули 35 військових урядових сил і 28 хуситів.

У п’ятницю єменське військове джерело повідомило про початок великої операції в районі протоки за підтримки саудівської авіації. У суботу коаліція заявила, що під час масштабної операції знищила понад 130 цілей хуситів. Телеканал хуситів Al-Masirah повідомив про удари в районі протоки та чотири саудівські удари по міжнародному аеропорту столиці Сани.

Відновлення війни

Після чотирьох років відносного затишшя громадянська війна в Ємені знову загострилася в липні, ще до захоплення хуситами західного узбережжя. За даними ООН, від липня через поновлення бойових дій у країні були переміщені понад 200 тисяч людей.

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