Высший избирательный суд Бразилии обязал WhatsApp в течение трёх часов приостановить работу канала «Exército do Lula», поддерживающего президента Луиса Инасиу Лулу да Силву. Решение принял председатель суда Кассиу Нунес Маркес, сообщает The Rio Times.

Канал ведёт федеральный депутат Андре Жанонеш, союзник Лулы из партии Avante. Согласно документам, на которые ссылается судебное решение, утром 5 октября у канала было около 55 тысяч подписчиков, а к 7 октября их число выросло до 2 090 796. Телеканал SBT News оценивал его аудиторию более чем в 3,2 млн подписчиков.

Условия судебного решения

Приостановка канала будет действовать до официального подтверждения результатов второго тура президентских выборов, назначенного на 25 октября. Суд также обязал Meta, которой принадлежит WhatsApp, хранить записи и сообщения канала не менее одного года.

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Решение предусматривает штраф за невыполнение требования, однако его размер не сообщался. Маркес указал, что канал действовал как центр координации массового распространения утверждений, которые он счёл заведомо ложными. В то же время судья подчеркнул, что цифровая мобилизация сама по себе законна. По состоянию на вечер 11 октября не было известно, выполнил ли WhatsApp решение суда.

Иск кампании Болсонару

Обращение относительно канала подала кампания сенатора Флавиу Болсонару, сына бывшего президента Жаира Болсонару. Флавиу Болсонару является соперником Лулы во втором туре выборов.

10 октября избирательный суд сообщил, что сторона Болсонару подала дело о возможном злоупотреблении против Лулы, его союзника по избирательной кампании Жералду Алкмина и Жанонеша. В заявлении утверждается, что Жанонеш координировал дезинформацию против Болсонару и использовал государственные средства избирательной кампании для продвижения негативной рекламы. Суд принял дело к рассмотрению, однако подчеркнул, что это не означает признания утверждений правдивыми, и запросил дополнительные доказательства.

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