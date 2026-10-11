巴西高等选举法院责令WhatsApp在三小时内暂停支持总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦的“Exército do Lula”频道。该决定由法院院长卡西奥·努内斯·马尔克斯作出，据《The Rio Times》报道。

该频道由联邦议员安德烈·雅诺内斯运营，他是来自Avante党的卢拉盟友。根据法院裁决援引的文件，10月5日上午，该频道约有5.5万名订阅者，到10月7日增至2,090,796名。电视台SBT News估计，其受众超过320万名订阅者。

法院裁决的条件

该频道的暂停措施将持续至定于10月25日举行的总统选举第二轮投票结果获得正式确认。法院还责令WhatsApp的所有者Meta至少保存该频道的记录和消息一年。

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裁决规定，未遵守该要求将被处以罚款，但罚款金额尚未公布。马尔克斯指出，该频道充当了大规模传播他认为是明知虚假的说法的协调中心。同时，这名法官强调，数字动员本身是合法的。截至10月11日晚间，尚不清楚WhatsApp是否已执行法院决定。

博索纳罗竞选团队的诉讼

就该频道提出申请的是参议员弗拉维奥·博索纳罗的竞选团队，他是前总统雅伊尔·博索纳罗之子。弗拉维奥·博索纳罗是卢拉在第二轮选举中的对手。

10月10日，选举法院表示，博索纳罗一方已就可能的滥用行为对卢拉、其竞选盟友热拉尔多·阿尔克明以及雅诺内斯提起诉讼。申请称，雅诺内斯协调了针对博索纳罗的虚假信息，并使用公共竞选资金推广负面广告。法院已受理此案，但强调这并不意味着有关说法被认定为真实，并要求提供更多证据。

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