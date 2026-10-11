Вищий виборчий суд Бразилії зобов’язав WhatsApp протягом трьох годин призупинити роботу каналу «Exército do Lula», який підтримує президента Луїса Інасіу Лулу да Сілву. Рішення ухвалив голова суду Кассіо Нунес Маркес, повідомляє The Rio Times.

Канал веде федеральний депутат Андре Жанонеш, союзник Лули з партії Avante. За даними документів, на які посилається судове рішення, вранці 5 жовтня канал мав близько 55 тисяч підписників, а до 7 жовтня їхня кількість зросла до 2 090 796. Телеканал SBT News оцінював його аудиторію у понад 3,2 млн підписників.

Умови судового рішення

Призупинення каналу діятиме до офіційного підтвердження результатів другого туру президентських виборів, запланованого на 25 жовтня. Суд також зобов’язав Meta, якій належить WhatsApp, зберігати записи та повідомлення каналу щонайменше один рік.

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У рішенні передбачено штраф за невиконання вимоги, однак його суму не повідомляли. Маркес вказав, що канал діяв як центр координації масового поширення тверджень, які він вважав свідомо неправдивими. Водночас суддя наголосив, що цифрова мобілізація сама по собі є законною. Станом на вечір 11 жовтня не було відомо, чи виконав WhatsApp рішення суду.

Позов кампанії Болсонару

Звернення щодо каналу подала кампанія сенатора Флавіу Болсонару, сина колишнього президента Жаїра Болсонару. Флавіу Болсонару є суперником Лули у другому турі виборів.

10 жовтня виборчий суд повідомив, що сторона Болсонару подала справу про можливе зловживання проти Лули, його соратника у виборчій кампанії Жералду Алкміна та Жанонеша. У заяві стверджується, що Жанонеш координував дезінформацію проти Болсонару та використовував публічні кошти виборчої кампанії для просування негативної реклами. Суд прийняв справу до розгляду, але наголосив, що це не означає визнання тверджень правдивими, та запросив додаткові докази.

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