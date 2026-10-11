Najwyższy Sąd Wyborczy Brazylii nakazał WhatsAppowi zawieszenie w ciągu trzech godzin działalności kanału „Exército do Lula”, który popiera prezydenta Luiza Inácia Lulę da Silvę. Decyzję podjął przewodniczący sądu Cássio Nunes Marques, informuje The Rio Times.

Kanał prowadzi deputowany federalny André Janones, sojusznik Luli z partii Avante. Według dokumentów, na które powołuje się orzeczenie sądu, rankiem 5 października kanał miał około 55 tys. subskrybentów, a do 7 października ich liczba wzrosła do 2 090 796. Stacja SBT News oceniała jego audytorium na ponad 3,2 mln subskrybentów.

Warunki orzeczenia sądu

Zawieszenie kanału będzie obowiązywać do oficjalnego potwierdzenia wyników drugiej tury wyborów prezydenckich, zaplanowanej na 25 października. Sąd zobowiązał również Metę, właściciela WhatsAppa, do przechowywania zapisów i wiadomości z kanału przez co najmniej rok.

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Orzeczenie przewiduje grzywnę za niewykonanie wymogu, jednak jej wysokości nie podano. Marques wskazał, że kanał działał jako centrum koordynacji masowego rozpowszechniania twierdzeń, które uznał za świadomie fałszywe. Jednocześnie sędzia podkreślił, że mobilizacja cyfrowa sama w sobie jest legalna. Wieczorem 11 października nie było wiadomo, czy WhatsApp wykonał decyzję sądu.

Pozew kampanii Bolsonaro

Wniosek dotyczący kanału złożyła kampania senatora Flávia Bolsonaro, syna byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. Flávio Bolsonaro jest rywalem Luli w drugiej turze wyborów.

10 października sąd wyborczy poinformował, że strona Bolsonaro wniosła sprawę dotyczącą możliwego nadużycia przeciwko Luli, jego sojusznikowi w kampanii wyborczej Geraldowi Alckminowi oraz Janonesowi. We wniosku twierdzi się, że Janones koordynował dezinformację przeciwko Bolsonaro i wykorzystywał publiczne środki kampanii wyborczej do promowania negatywnej reklamy. Sąd przyjął sprawę do rozpatrzenia, ale podkreślił, że nie oznacza to uznania twierdzeń za prawdziwe, i zażądał dodatkowych dowodów.

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