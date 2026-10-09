В Польше прокурор Отдела внутренних дел Национальной прокуратуры направил в Верховный суд два ходатайства о снятии иммунитета с Беаты Соберай-Сконечной и прокурора Национальной прокуратуры Михала Островского. Как сообщает Interia, снятие иммунитета необходимо для возможного привлечения прокуроров к уголовной ответственности, в том числе для предъявления им обвинений.

Подозрение в препятствовании проверке

Согласно заявлению Национальной прокуратуры, собранные доказательства дают достаточные основания подозревать, что Соберай-Сконечная и Островский совместно препятствовали контрольным действиям Высшей контрольной палаты Польши (NIK) в период с 1 по 14 февраля 2023 года. Дело касается проверки NIK системы Hermes в Национальной прокуратуре.

Следствие считает, что контролерам NIK не предоставили счет-фактуру за обслуживание системы Hermes, а также ввели их в заблуждение относительно якобы существующих правовых оснований не показывать этот документ. В Национальной прокуратуре заявили, что целью могло быть сокрытие от контролеров сведений о приобретении и функционировании системы, в том числе о ее закупке без тендерной процедуры.

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Роли прокуроров в деле

По версии прокуратуры, Беата Соберай-Сконечная, как заместитель национального прокурора, уполномоченная представлять ведомство во время проверки NIK, приняла решение не передавать счет-фактуру. Следствие считает, что таким образом она не выполнила служебные обязанности.

Михал Островский, как директор департамента по вопросам экономической преступности Национальной прокуратуры, по утверждению следствия, превысил служебные полномочия. Ему вменяют подготовку и направление письма с ложной позицией о невозможности предоставить счет-фактуру из-за тайны досудебных производств.

Система Hermes

Национальная прокуратура Польши приобрела израильское программное обеспечение Hermes в 2020 году. Система предназначена для сбора и анализа данных из открытых источников, даркнета и баз данных с утечками информации. В 2024 году исполняющий обязанности национального прокурора Яцек Билевич назвал закупку необоснованной и не продлил лицензию на использование программы. Стоимость системы составила 15 млн злотых.

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