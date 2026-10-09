在波兰，国家检察院内部事务部门的一名检察官向最高法院提交了两项申请，要求撤销贝娅塔·索别拉伊-斯科内奇纳和国家检察院检察官米哈乌·奥斯特罗夫斯基的豁免权。据Interia报道，撤销豁免权是可能追究这些检察官刑事责任、包括对其提出指控的必要条件。

涉嫌妨碍检查

根据国家检察院的声明，已收集的证据为怀疑索别拉伊-斯科内奇纳和奥斯特罗夫斯基在2023年2月1日至14日期间共同妨碍波兰最高审计署（NIK）的检查活动提供了充分依据。此案涉及NIK对国家检察院Hermes系统进行的检查。

调查认为，NIK检查人员未获得Hermes系统维护服务的发票，且有人就据称存在的不出示该文件的法律依据误导了他们。国家检察院表示，其目的可能是向检查人员隐瞒有关该系统采购和运行的信息，包括未经过招标程序采购该系统的情况。

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检察官在案件中的角色

根据检方的说法，贝娅塔·索别拉伊-斯科内奇纳作为获授权在NIK检查期间代表该机构的国家检察官副手，作出了不移交发票的决定。调查认为，她因此未履行公务职责。

调查称，米哈乌·奥斯特罗夫斯基作为国家检察院经济犯罪部门负责人，超越了职权。他被指控准备并发送了一封信，其中错误地称由于审前程序保密，无法提供该发票。

Hermes系统

波兰国家检察院于2020年购置了以色列Hermes软件。该系统旨在收集和分析来自公开来源、暗网以及含有信息泄露内容的数据库的数据。2024年，代理国家检察官雅采克·比莱维奇称这项采购没有正当理由，并未续签该程序的使用许可证。该系统价值1500万兹罗提。

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