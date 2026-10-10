В Панаме утром в пятницу произошло землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр, по данным Геологической службы США, находился примерно в 10 километрах к юго-западу от отдаленного населенного пункта Питалоса-Арриба возле южной оконечности страны. Очаг залегал на глубине 10 километров. Позднее, после серии афтершоков, было зафиксировано еще одно мощное землетрясение магнитудой 6,6, сообщает Deutsche Welle.

Разрушения и пострадавшие

Подземные толчки ощущались в городе Панама, где раскачивались здания, а люди выходили на улицы. По словам представителя Национальной службы гражданской защиты Омара Смита, наибольший ущерб понесли центральные провинции Верагуас, Эррера и Лос-Сантос. Он сообщил о нескольких пострадавших, частичных обрушениях и трещинах в кафедральном соборе на главной площади района, а также о повреждениях здания губернаторской администрации и отеля Dos Continentes.

Местные СМИ также сообщили об обрушении церкви Сан-Атанасио колониального стиля в провинции Лос-Сантос. В 1938 году церковь была объявлена объектом национального исторического наследия. Сразу после землетрясения сообщений о погибших не поступало.

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Предупреждение о цунами отменили

Американская система предупреждения о цунами сначала заявила о вероятности опасных волн в течение трех часов вдоль части побережий Панамы, Колумбии, Коста-Рики, Эквадора, Перу, Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора и Мексики. Также сообщалось об угрозе для Гавайев. Во второй половине дня предупреждение отменили.

Администрация Панамского канала заявила, что водный путь работал в обычном режиме. Международный аэропорт Токумен в городе Панама временно приостановил работу и активировал протоколы эвакуации, но позднее возобновил деятельность. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино призвал граждан сохранять спокойствие.

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