У Панамі сталися землетруси магнітудою до 7,7 — Deutsche Welle

У Панамі вранці у п’ятницю стався землетрус магнітудою 7,7. Його епіцентр, за даними Геологічної служби США, був приблизно за 10 кілометрів на південний захід від віддаленої громади Піталоза-Арріба поблизу південного краю країни. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів. Згодом після серії афтершоків було зафіксовано ще один потужний землетрус магнітудою 6,6, повідомляє Deutsche Welle.

Пошкодження та травмовані

Поштовхи відчули в місті Панама, де хиталися будівлі, а люди виходили на вулиці. За словами представника Національної служби цивільного захисту Омара Сміта, найбільших пошкоджень зазнали центральні провінції Вераґуас, Еррера та Лос-Сантос. Він повідомив про кількох травмованих, часткові обвали й тріщини в кафедральному соборі на головній площі району, а також пошкодження будівлі губернаторської адміністрації та готелю Dos Continentes.

Місцеві медіа також повідомили про обвал церкви Сан-Атанасіо колоніального стилю в провінції Лос-Сантос. У 1938 році цю церкву оголосили об’єктом національної історичної спадщини. Одразу після землетрусу повідомлень про загиблих не надходило.

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Попередження про цунамі скасували

Американська система попередження про цунамі спершу заявила про ймовірність небезпечних хвиль протягом трьох годин уздовж частини узбереж Панами, Колумбії, Коста-Рики, Еквадору, Перу, Нікарагуа, Гватемали, Сальвадору та Мексики. Також повідомлялося про загрозу для Гаваїв. У другій половині дня попередження скасували.

Адміністрація Панамського каналу заявила, що водний шлях працював у звичайному режимі. Міжнародний аеропорт Токумен у місті Панама тимчасово припинив роботу й активував протоколи евакуації, але згодом відновив діяльність. Президент Панами Хосе Рауль Муліно закликав громадян зберігати спокій.

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