ACLED: еритрейські війська відійшли з Адіграта в Ефіопії — Jerusalem Post

Еритрейські війська відійшли з міста Адіграт у регіоні Тиграй на півночі Ефіопії. Про це з посиланням на проєкт моніторингу збройних конфліктів ACLED повідомляє Jerusalem Post.

За даними ACLED, безпілотники, які, ймовірно, запустили урядові сили Ефіопії, вдарили по еритрейських військових, техніці та боєприпасах поблизу Адіграта в ніч на середу та вранці четверга. Організація також повідомила, що еритрейські підрозділи перетнули кордон у районі Заламбесси та рухалися до дороги між Адігратом та Ідага-Хамусом.

Звинувачення сторін

У листі до Ради Безпеки ООН від 8 жовтня міністр закордонних справ Ефіопії Гедіон Тімотевос звинуватив Еритрею у вторгненні на територію країни та вимагав виведення її військ. Аддис-Абеба заявила, що еритрейські сили просунулися на 60 кілометрів углиб Ефіопії.

Міністр інформації Еритреї Ємане Гебремескель відкинув ці звинувачення та заявив, що Ефіопія шукає привід для війни. До п’ятниці, за інформацією ACLED, еритрейські війська відійшли з Адіграта, а урядові сили Ефіопії та їхні союзники встановили контроль над Ідага-Хамусом. Контроль над територіями в Тиграї кілька днів поспіль швидко змінювався.

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Напруження навколо Червоного моря

1 жовтня Ефіопія закрила посольство в Еритреї та вислала десятьох еритрейських дипломатів. Після цього Асмера розірвала дипломатичні зв’язки з Аддис-Абебою.

Державний департамент США закликав обидві країни до стриманості та попередив, що подальша ескалація може вплинути на співпрацю Вашингтона з ними. Посольство США в Аддис-Абебі також застерегло американських громадян щодо можливих далекобійних ударів по військових об’єктах в ефіопській столиці.

Протистояння відбувається на тлі суперечки щодо доступу Ефіопії до Червоного моря. Країна втратила узбережжя після здобуття Еритреєю незалежності 1993 року. На зустрічі в єгипетському Новому Аламейні Єгипет, Судан, Еритрея та Сомалі домовилися продовжувати консультації та заявили, що відповідальність за безпеку й управління Червоним морем належить прибережним державам.

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