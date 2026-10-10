Wojska erytrejskie wycofały się z miasta Adigrat w regionie Tigraj na północy Etiopii. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na projekt monitorowania konfliktów zbrojnych ACLED.

Według ACLED drony, które prawdopodobnie zostały wystrzelone przez etiopskie siły rządowe, uderzyły w erytrejskich żołnierzy, sprzęt i amunicję w pobliżu Adigratu w nocy ze środy na czwartek oraz w czwartek rano. Organizacja poinformowała również, że erytrejskie oddziały przekroczyły granicę w rejonie Zalambessy i przemieszczały się w kierunku drogi między Adigratem a Idaga-Hamusem.

Wzajemne oskarżenia

W liście do Rady Bezpieczeństwa ONZ z 8 października minister spraw zagranicznych Etiopii Gedion Timothewos oskarżył Erytreę o wkroczenie na terytorium kraju i zażądał wycofania jej wojsk. Addis Abeba oświadczyła, że siły erytrejskie posunęły się 60 kilometrów w głąb Etiopii.

Minister informacji Erytrei Yemane Gebremeskel odrzucił te oskarżenia i oświadczył, że Etiopia szuka pretekstu do wojny. Do piątku, według ACLED, wojska erytrejskie wycofały się z Adigratu, a etiopskie siły rządowe i ich sojusznicy przejęli kontrolę nad Idaga-Hamusem. Kontrola nad terytoriami w Tigraju szybko zmieniała się przez kilka kolejnych dni.

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Napięcia wokół Morza Czerwonego

1 października Etiopia zamknęła ambasadę w Erytrei i wydaliła dziesięciu erytrejskich dyplomatów. Następnie Asmara zerwała stosunki dyplomatyczne z Addis Abebą.

Departament Stanu USA wezwał oba kraje do powściągliwości i ostrzegł, że dalsza eskalacja może wpłynąć na współpracę Waszyngtonu z nimi. Ambasada USA w Addis Abebie ostrzegła również obywateli amerykańskich przed możliwymi atakami dalekiego zasięgu na obiekty wojskowe w stolicy Etiopii.

Konfrontacja odbywa się na tle sporu o dostęp Etiopii do Morza Czerwonego. Kraj stracił dostęp do wybrzeża po uzyskaniu przez Erytreę niepodległości w 1993 roku. Na spotkaniu w egipskim Nowym Alameinie Egipt, Sudan, Erytrea i Somalia uzgodniły kontynuowanie konsultacji i oświadczyły, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zarządzanie Morzem Czerwonym spoczywa na państwach nadbrzeżnych.

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