厄立特里亚军队已从埃塞俄比亚北部提格雷地区的阿迪格拉特市撤出。据《耶路撒冷邮报》援引武装冲突地点与事件数据项目（ACLED）报道。

ACLED表示，可能由埃塞俄比亚政府军发射的无人机于周三夜间和周四上午袭击了阿迪格拉特附近的厄立特里亚军人、装备和弹药。该组织还称，厄立特里亚部队在扎兰贝萨地区越过边境，向阿迪格拉特与伊达加-哈穆斯之间的道路移动。

双方指控

埃塞俄比亚外交部长格迪翁·蒂莫特沃斯在10月8日致联合国安理会的信中指控厄立特里亚入侵该国领土，并要求其撤军。亚的斯亚贝巴表示，厄立特里亚军队已向埃塞俄比亚境内推进60公里。

厄立特里亚信息部长也门·格布雷梅斯克尔驳回了这些指控，并表示埃塞俄比亚正在寻找发动战争的借口。据ACLED消息，截至周五，厄立特里亚军队已从阿迪格拉特撤出，埃塞俄比亚政府军及其盟友则控制了伊达加-哈穆斯。提格雷地区的领土控制权连续数日迅速变化。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

围绕红海的紧张局势

10月1日，埃塞俄比亚关闭了其驻厄立特里亚大使馆，并驱逐了10名厄立特里亚外交官。此后，阿斯马拉断绝了与亚的斯亚贝巴的外交关系。

美国国务院呼吁两国保持克制，并警告进一步升级可能影响华盛顿与两国的合作。美国驻亚的斯亚贝巴大使馆还警告美国公民，埃塞俄比亚首都的军事设施可能遭到远程打击。

这场对抗发生在埃塞俄比亚获得红海出海口的争端背景下。厄立特里亚于1993年独立后，该国失去了海岸线。在埃及新阿拉曼举行的会议上，埃及、苏丹、厄立特里亚和索马里同意继续磋商，并表示红海的安全和管理责任属于沿岸国家。

关注我们在