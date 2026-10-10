Эритрейские войска отошли из города Адиграт в регионе Тыграй на севере Эфиопии. Об этом со ссылкой на проект мониторинга вооруженных конфликтов ACLED сообщает Jerusalem Post.

По данным ACLED, беспилотники, которые, вероятно, были запущены правительственными силами Эфиопии, нанесли удары по эритрейским военным, технике и боеприпасам вблизи Адиграта в ночь на среду и утром в четверг. Организация также сообщила, что эритрейские подразделения пересекли границу в районе Заламбессы и двигались в сторону дороги между Адигратом и Идага-Хамусом.

Обвинения сторон

В письме в Совет Безопасности ООН от 8 октября министр иностранных дел Эфиопии Гедион Тимотевос обвинил Эритрею во вторжении на территорию страны и потребовал вывода ее войск. Аддис-Абеба заявила, что эритрейские силы продвинулись на 60 километров вглубь Эфиопии.

Министр информации Эритреи Йемане Гебремескель отверг эти обвинения и заявил, что Эфиопия ищет повод для войны. К пятнице, по информации ACLED, эритрейские войска отошли из Адиграта, а правительственные силы Эфиопии и их союзники установили контроль над Идага-Хамусом. Контроль над территориями в Тыграе несколько дней подряд быстро менялся.

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Напряженность вокруг Красного моря

1 октября Эфиопия закрыла посольство в Эритрее и выслала десять эритрейских дипломатов. После этого Асмэра разорвала дипломатические связи с Аддис-Абебой.

Государственный департамент США призвал обе страны к сдержанности и предупредил, что дальнейшая эскалация может повлиять на сотрудничество Вашингтона с ними. Посольство США в Аддис-Абебе также предостерегло американских граждан о возможных дальних ударах по военным объектам в эфиопской столице.

Противостояние происходит на фоне спора о доступе Эфиопии к Красному морю. Страна потеряла побережье после обретения Эритреей независимости в 1993 году. На встрече в египетском Новом Аламейне Египет, Судан, Эритрея и Сомали договорились продолжать консультации и заявили, что ответственность за безопасность и управление Красным морем принадлежит прибрежным государствам.

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