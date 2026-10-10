周五早晨，巴拿马发生7.7级地震。根据美国地质调查局的数据，震中位于该国南端附近偏远社区皮塔洛萨-阿里巴西南约10公里处。震源深度为10公里。随后，在一系列余震之后，又记录到一次强烈的6.6级地震，德国之声报道。

损失与伤者

巴拿马城也感受到了震动，建筑物摇晃，人们走上街头。国家民防部门代表奥马尔·史密斯表示，中部的贝拉瓜斯、埃雷拉和洛斯桑托斯省受损最为严重。他称，有数人受伤，发生了局部坍塌，区内主广场上的大教堂出现裂缝，省长行政大楼和Dos Continentes酒店也受损。

当地媒体还报道，洛斯桑托斯省殖民风格的圣阿塔纳西奥教堂倒塌。1938年，这座教堂被宣布为国家历史遗产。地震发生后，尚未收到有关死亡人员的报告。

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海啸警报已取消

美国海啸预警系统最初表示，在三小时内，巴拿马、哥伦比亚、哥斯达黎加、厄瓜多尔、秘鲁、尼加拉瓜、危地马拉、萨尔瓦多和墨西哥部分海岸可能出现危险海浪。报道称，夏威夷也面临威胁。下午，警报被取消。

巴拿马运河管理局表示，这条水道正常运行。巴拿马城托库门国际机场一度暂停运营并启动疏散程序，但随后恢复运行。巴拿马总统何塞·劳尔·穆利诺呼吁民众保持冷静。

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