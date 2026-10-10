特朗普任命凯蒂·扎卡里亚为白宫新闻秘书——德国之声

美国总统唐纳德·特朗普任命凯蒂·扎卡里亚为新任白宫新闻秘书。她将接替卡罗琳·莱维特的职位。

特朗普在其社交平台Truth Social上宣布了这项任命。他称扎卡里亚是“一位忠诚而出色的支持者”，也是“让美国再次伟大”运动的代表，据德国之声报道。

新任新闻秘书的经历

42岁的扎卡里亚来自加利福尼亚州。在获得任命前，她担任Truth Social的高级传播顾问，此前曾任美国国土安全部负责公共事务的副部长助理。

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扎卡里亚在X上发文感谢特朗普，并表示希望向美国人介绍政府工作的成果。她还称莱维特“非常出色”，并指出后者为这一职位树立了很高的标准。

卡罗琳·莱维特离任

特朗普此前表示，莱维特将于8月离任，以便有更多时间陪伴年幼的孩子和家人。本周，福克斯新闻报道称，她将从11月1日起担任该电视台评论员。

莱维特任职超过18个月，据德国之声评价，她在简报会上经常与白宫记者发生冲突。在特朗普2017年至2021年的首个总统任期内，白宫共有四名新闻秘书：肖恩·斯派塞、萨拉·赫卡比·桑德斯、斯蒂芬妮·格里沙姆和凯莉·麦肯纳尼。

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