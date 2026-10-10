Prezydent USA Donald Trump mianował Katie Zacharię nową rzeczniczką prasową Białego Domu. Zastąpi ona na stanowisku Karoline Leavitt.

Trump poinformował o nominacji w swojej sieci społecznościowej Truth Social. Nazwał Zacharię „lojalną i błyskotliwą zwolenniczką” oraz przedstawicielką ruchu Make America Great Again, jak podaje Deutsche Welle.

Doświadczenie nowej rzeczniczki prasowej

42-letnia Zacharia pochodzi z Kalifornii. Przed nominacją zajmowała stanowisko starszej doradczyni ds. komunikacji w Truth Social, a wcześniej pracowała jako zastępczyni asystenta sekretarza Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA ds. kontaktów publicznych.

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We wpisie na X Zacharia podziękowała Trumpowi i oświadczyła, że chce informować Amerykanów o wynikach pracy administracji. Nazwała też Leavitt „wspaniałą” i zaznaczyła, że ustanowiła ona wysoki standard dla tego stanowiska.

Odejście Karoline Leavitt

Trump wcześniej oświadczył, że Leavitt opuści stanowisko w sierpniu, aby poświęcać więcej czasu małym dzieciom i rodzinie. W tym tygodniu Fox News poinformował, że od 1 listopada będzie ona pracować jako komentatorka stacji.

Leavitt zajmowała to stanowisko przez ponad 18 miesięcy i, według oceny DW, często ścierała się z dziennikarzami Białego Domu podczas briefingów. W trakcie pierwszej kadencji prezydenckiej Trumpa w latach 2017–2021 w Białym Domu pracowało czworo rzeczników prasowych: Sean Spicer, Sarah Huckabee Sanders, Stephanie Grisham i Kayleigh McEnany.

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