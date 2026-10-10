Президент США Дональд Трамп назначил Кэти Захарию новым пресс-секретарем Белого дома. Она сменит на этой должности Каролин Левитт.

О назначении Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social. Он назвал Захарию «преданной и блестящей сторонницей» и представительницей движения Make America Great Again, сообщает Deutsche Welle.

Опыт нового пресс-секретаря

42-летняя Захария родом из Калифорнии. До назначения она занимала должность старшего советника по коммуникациям в Truth Social, а ранее работала заместителем помощника министра внутренней безопасности США по связям с общественностью.

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В публикации в X Захария поблагодарила Трампа и заявила, что стремится информировать американцев о результатах работы администрации. Она также назвала Левитт «замечательной» и отметила, что та установила высокий стандарт для этой должности.

Уход Каролин Левитт

Трамп ранее заявлял, что Левитт покинет должность в августе, чтобы уделять больше времени маленьким детям и семье. На этой неделе Fox News сообщил, что с 1 ноября она будет работать комментатором телеканала.

Левитт занимала должность более 18 месяцев и, по оценке DW, часто конфликтовала с журналистами Белого дома во время брифингов. В течение первого президентского срока Трампа в 2017–2021 годах в Белом доме работали четыре пресс-секретаря: Шон Спайсер, Сара Хакаби Сандерс, Стефани Гришэм и Кейли Макинани.

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