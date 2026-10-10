10月9日晚，“伊萨亚斯”飓风在美国佛罗里达州德斯廷附近登陆。美国国家飓风中心表示，该气旋中心于美国东部时间21时30分以二级飓风强度登陆。

据《卫报》报道，“伊萨亚斯”当天早些时候增强至三级，但气象预报员预计其将因风速变化而减弱。同时，预计风暴影响将覆盖墨西哥湾北部海岸的大部分地区——从路易斯安那州到佛罗里达州——以及远离海岸的地区。

危险风暴潮和强风

在阿拉巴马州与佛罗里达州交界地区，预计将出现高达2.1米、危及生命的风暴潮。强劲阵风可能抵达佐治亚州北部。美国国家飓风中心专家罗比·伯格指出，飓风登陆后将减弱，但在气旋路径沿线、距海岸最远160公里处，仍可能出现持续的飓风级大风。

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莫比尔国家气象局警告称，佛罗里达州部分地区可能出现类似龙卷风、极其危险的强风。根据Poweroutage.com的数据，截至周五晚间，阿拉巴马州和佛罗里达州超过40万用户仍处于断电状态。

三州进入紧急状态

密西西比州、阿拉巴马州和佛罗里达州的州长在灾害逼近前宣布进入紧急状态。部分沿海社区居民被敦促撤离，其他居民则被要求为风暴做好准备。

佛罗里达州国民警卫队部署了约5000名军人，以应对飓风造成的后果。一些监狱开始疏散囚犯，佛罗里达州西北部数个机场取消了大部分航班。石油和天然气生产商也暂停了墨西哥湾大陆架上相当一部分的开采活动。

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