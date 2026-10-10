Huragan Isaias dotarł do lądu w pobliżu Destin na Florydzie w USA wieczorem 9 października. Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów podało, że centrum cyklonu osiągnęło ląd o godz. 21:30 czasu wschodniego jako huragan drugiej kategorii.

Jak informuje The Guardian, wcześniej tego dnia Isaias wzmocnił się do trzeciej kategorii, jednak synoptycy oczekiwali jego osłabienia z powodu zmian prędkości wiatru. Jednocześnie skutki sztormu prognozowano na znacznej części północnego wybrzeża Zatoki Meksykańskiej — od Luizjany po Florydę — a także na obszarach położonych z dala od morza.

Niebezpieczny przypływ sztormowy i silny wiatr

Na granicy stanów Alabama i Floryda prognozowano zagrażający życiu przypływ sztormowy o wysokości do 2,1 metra. Silne porywy wiatru mogły dotrzeć do północnej Georgii. Ekspert Narodowego Centrum ds. Huraganów Robbie Berg zaznaczył, że po dotarciu na ląd huragan będzie słabł, jednak utrzymujący się wiatr o sile huraganu jest możliwy wzdłuż trasy cyklonu w odległości do 160 kilometrów od wybrzeża.

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Narodowa Służba Meteorologiczna w Mobile ostrzegła, że w niektórych rejonach Florydy możliwy jest wyjątkowo niebezpieczny wiatr przypominający tornado. Według Poweroutage.com, do wieczora w piątek ponad 400 tysięcy odbiorców w Alabamie i na Florydzie pozostawało bez prądu.

Stan wyjątkowy w trzech stanach

Gubernatorzy Missisipi, Alabamy i Florydy wprowadzili stan wyjątkowy przed nadejściem żywiołu. Mieszkańców części nadbrzeżnych społeczności wezwano do ewakuacji, a innych — do przygotowania się na sztorm.

Gwardia Narodowa Florydy skierowała około 5 tysięcy żołnierzy do reagowania na skutki huraganu. W niektórych więzieniach rozpoczęto ewakuację osadzonych, a na kilku lotniskach w północno-zachodniej Florydzie odwołano większość lotów. Producenci ropy i gazu również wstrzymali znaczną część wydobycia na szelfie Zatoki Meksykańskiej.

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