Ураган «Исаиас» вышел на сушу возле Дестина в штате Флорида, США, вечером 9 октября. Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что центр циклона достиг суши в 21:30 по восточному времени как ураган второй категории.

Как сообщает The Guardian, ранее в тот же день «Исаиас» усилился до третьей категории, однако синоптики ожидали его ослабления из-за изменений скорости ветра. В то же время последствия шторма прогнозировались на значительной части северного побережья Мексиканского залива — от Луизианы до Флориды, — а также в удаленных от моря районах.

Опасный штормовой нагон воды и сильный ветер

На границе штатов Алабама и Флорида прогнозировали опасный для жизни штормовой нагон воды высотой до 2,1 метра. Мощные порывы ветра могли достигнуть северной Джорджии. Эксперт Национального центра по наблюдению за ураганами Робби Берг отметил, что после выхода на сушу ураган будет ослабевать, однако устойчивый ветер ураганной силы возможен вдоль траектории циклона на расстоянии до 160 километров от побережья.

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Национальная метеорологическая служба в Мобиле предупредила, что в отдельных районах Флориды возможен чрезвычайно опасный ветер, похожий на торнадо. По данным Poweroutage.com, по состоянию на вечер пятницы без электроснабжения в Алабаме и Флориде оставались более 400 тысяч потребителей.

Чрезвычайное положение в трех штатах

Губернаторы Миссисипи, Алабамы и Флориды ввели режим чрезвычайного положения накануне приближения стихии. Жителей части прибрежных общин призвали эвакуироваться, а остальных — подготовиться к шторму.

Национальная гвардия Флориды задействовала около 5 тысяч военнослужащих для реагирования на последствия урагана. В некоторых тюрьмах начали эвакуацию заключенных, а в нескольких аэропортах на северо-западе Флориды отменили большинство рейсов. Производители нефти и газа также приостановили значительную часть добычи на шельфе Мексиканского залива.

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