联合国新闻：苏丹疑似无人机袭击造成至少40人死亡

在苏丹靠近埃塞俄比亚边境的青尼罗州，一次疑似无人机袭击造成至少40人死亡。联合国发言人斯特凡·迪雅里克援引现场初步信息表示，遇难者大多为妇女和女孩。正如联合国新闻报道，他谴责了有关此次袭击的骇人报道，并强调袭击平民受国际人道法禁止。

近几个月来，该地区准军事组织快速支援部队与苏丹政府之间的战斗加剧。双方为争夺靠近埃塞俄比亚边境的战略城镇和基地而战，这是自2023年4月持续至今的争夺国家控制权冲突的一部分。由于近几周持续发生袭击，数千名平民被迫离开家园。迪雅里克呼吁追究违反规定者的责任。

叙利亚突袭次数增加

联合国人权事务高级专员办事处表示，以色列军方在叙利亚南部的突袭正在加剧：仅9月就记录了约280起事件，为今年最高的单月数字。已报告的事件包括搜查住宅、限制行动自由、骚扰平民和任意拘留。

联合国人权事务高级专员办事处发言人沙比娅·曼图表示，可能仍有49名叙利亚人被以色列拘押，但这一数字尚未得到独立证实。前被拘留者称，他们在未被说明理由的情况下被关押超过一年，并被转移至未知设施。他们还称遭受酷刑和虐待，包括殴打、被迫长时间站立以及对其家人的威胁。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

周一，在库奈特拉省哈米迪耶附近，以色列部队据报道枪杀了一名来自贾巴镇的22岁男子。周三，在库奈特拉北部的一次突袭中，据现有信息，一名残疾农民腿部受伤，尽管在流血仍被拘留，并在一个半小时后获释。联合国人权事务高级专员福尔克尔·蒂尔克呼吁迅速、公正地调查这起杀害事件，并停止对平民的骚扰。

加沙的人道主义危机

根据联合国妇女署的数据，自2023年10月哈马斯与以色列之间的战争爆发以来，加沙近5万名妇女和女孩死亡或遭受重伤。其中超过3.8万人死亡，另有1.17万人因伤致终身残疾。

加沙几乎所有妇女和女孩都被迫离开家园，其中大多数人住在帐篷中或住宅废墟之间。妇女是该地带每四个家庭中一个家庭的户主，同时面临贫困、再次流离失所和资源不断减少的问题。由于资金削减，加沙和被占领的约旦河西岸近三分之二的受访组织表示，它们被迫将妇女和女孩列入等候名单，或拒绝向她们提供援助。

关注我们在