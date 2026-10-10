У Судані ймовірний удар дрона забрав щонайменше 40 життів — UN News

У штаті Блакитний Ніл у Судані, поблизу кордону з Ефіопією, внаслідок ймовірного удару безпілотника загинули щонайменше 40 людей. Більшість загиблих — жінки та дівчата, повідомив речник ООН Стефан Дюжаррік із посиланням на початкові дані з місця події. Як повідомляє UN News, він засудив жахливі повідомлення про атаку та наголосив, що напади на цивільних заборонені міжнародним гуманітарним правом.

У регіоні останніми місяцями посилилися бойові дії між воєнізованими Силами швидкої підтримки та урядом Судану. Сторони борються за контроль над стратегічними містами й базами поблизу ефіопського кордону в межах конфлікту за контроль над країною, який триває з квітня 2023 року. Через тривалі атаки в останні тижні тисячі цивільних були змушені залишити свої домівки. Дюжаррік закликав притягнути винних у порушеннях до відповідальності.

Зростання кількості рейдів у Сирії

Управління ООН з прав людини заявило, що ізраїльські військові рейди на півдні Сирії посилюються: лише у вересні зафіксували близько 280 інцидентів — найбільший місячний показник цього року. Серед зареєстрованих випадків — рейди в домівках, обмеження пересування, переслідування цивільних і свавільні затримання.

За словами речниці Управління ООН з прав людини Шабії Манту, під вартою Ізраїлю, ймовірно, залишаються 49 сирійців, однак цю цифру незалежно не підтверджували. Колишні затримані повідомляли про утримання понад рік без пояснення причин та переведення до невідомих установ. Вони також заявляли про катування і жорстоке поводження, зокрема побиття, примусове тривале стояння та погрози їхнім родинам.

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У понеділок поблизу Аль-Хамідії в провінції Кунейтра ізраїльські сили, за повідомленнями, застрелили 22-річного чоловіка з міста Джаба. У середу під час рейду на півночі Кунейтри, за наявною інформацією, поранили в ногу фермера з інвалідністю, затримали його попри кровотечу та звільнили через півтори години. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав провести оперативне й неупереджене розслідування вбивства та припинити переслідування цивільних.

Гуманітарна криза в Газі

За даними структури ООН Жінки, від початку війни між ХАМАС та Ізраїлем у жовтні 2023 року в Газі загинули або зазнали тяжких поранень майже 50 тисяч жінок і дівчат. Понад 38 тисяч із них загинули, ще 11 700 отримали травми, що призвели до довічної інвалідності.

Майже всі жінки та дівчата в Газі були змушені залишити свої домівки, а більшість із них живе в наметах або серед руїн помешкань. Жінки очолюють кожне четверте домогосподарство в секторі, водночас стикаючись із бідністю, повторним переміщенням і дедалі меншими ресурсами. Через скорочення фінансування майже дві третини опитаних організацій у Газі та на окупованому Західному березі заявили, що змушені вносити жінок і дівчат до списків очікування або відмовляти їм у допомозі.

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