В штате Голубой Нил в Судане, недалеко от границы с Эфиопией, в результате предполагаемого удара беспилотника погибли не менее 40 человек. Большинство погибших — женщины и девочки, сообщил представитель ООН Стефан Дюжаррик со ссылкой на первоначальные данные с места происшествия. Как сообщает UN News, он осудил ужасающие сообщения об атаке и подчеркнул, что нападения на гражданское население запрещены международным гуманитарным правом.

В последние месяцы в регионе усилились боевые действия между военизированными Силами быстрого реагирования и правительством Судана. Стороны борются за контроль над стратегическими городами и базами вблизи эфиопской границы в рамках конфликта за контроль над страной, который продолжается с апреля 2023 года. Из-за продолжающихся атак в последние недели тысячи мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Дюжаррик призвал привлечь виновных в нарушениях к ответственности.

Рост числа рейдов в Сирии

Управление ООН по правам человека заявило, что израильские военные рейды на юге Сирии усиливаются: только в сентябре было зафиксировано около 280 инцидентов — это самый высокий месячный показатель в этом году. Среди зарегистрированных случаев — рейды в домах, ограничения передвижения, преследование гражданских лиц и произвольные задержания.

По словам представительницы Управления ООН по правам человека Шабии Манту, в израильском заключении, вероятно, остаются 49 сирийцев, однако эта цифра независимо не подтверждена. Бывшие задержанные сообщали о содержании под стражей более года без объяснения причин и переводах в неизвестные учреждения. Они также заявляли о пытках и жестоком обращении, в том числе об избиениях, принудительном длительном стоянии и угрозах их семьям.

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В понедельник вблизи Аль-Хамидии в провинции Кунейтра израильские силы, по сообщениям, застрелили 22-летнего мужчину из города Джаба. В среду во время рейда на севере Кунейтры, согласно имеющейся информации, фермер с инвалидностью получил ранение в ногу, был задержан, несмотря на кровотечение, и освобождён через полтора часа. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести оперативное и беспристрастное расследование убийства и прекратить преследование гражданских лиц.

Гуманитарный кризис в Газе

По данным структуры «ООН-женщины», с начала войны между ХАМАС и Израилем в октябре 2023 года в Газе погибли или получили тяжёлые ранения почти 50 тысяч женщин и девочек. Более 38 тысяч из них погибли, ещё 11 700 получили травмы, приведшие к пожизненной инвалидности.

Почти все женщины и девочки в Газе были вынуждены покинуть свои дома, и большинство из них живёт в палатках или среди руин жилья. Женщины возглавляют каждое четвёртое домохозяйство в секторе, одновременно сталкиваясь с бедностью, повторным перемещением и всё более ограниченными ресурсами. Из-за сокращения финансирования почти две трети опрошенных организаций в Газе и на оккупированном Западном берегу заявили, что вынуждены вносить женщин и девочек в списки ожидания или отказывать им в помощи.

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