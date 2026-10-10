W sudańskim stanie Nil Błękitny, w pobliżu granicy z Etiopią, w wyniku prawdopodobnego ataku drona zginęło co najmniej 40 osób. Większość zabitych stanowiły kobiety i dziewczęta, poinformował rzecznik ONZ Stéphane Dujarric, powołując się na wstępne informacje z miejsca zdarzenia. Jak podaje UN News, potępił on przerażające doniesienia o ataku i podkreślił, że ataki na ludność cywilną są zakazane przez międzynarodowe prawo humanitarne.

W ostatnich miesiącach w regionie nasiliły się walki między paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia a rządem Sudanu. Strony walczą o kontrolę nad strategicznymi miastami i bazami w pobliżu granicy z Etiopią w ramach konfliktu o kontrolę nad krajem, który trwa od kwietnia 2023 roku. Z powodu ciągłych ataków w ostatnich tygodniach tysiące cywilów zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. Dujarric wezwał do pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych naruszeń.

Wzrost liczby nalotów w Syrii

Biuro ONZ ds. Praw Człowieka oświadczyło, że izraelskie naloty wojskowe na południu Syrii nasilają się: tylko we wrześniu odnotowano około 280 incydentów, co stanowi najwyższy miesięczny wynik w tym roku. Wśród zgłoszonych przypadków są naloty na domy, ograniczenia swobody przemieszczania się, nękanie cywilów i arbitralne zatrzymania.

Według rzeczniczki Biura ONZ ds. Praw Człowieka Shabii Mantoo 49 Syryjczyków prawdopodobnie nadal przebywa w izraelskim areszcie, jednak liczba ta nie została niezależnie potwierdzona. Byli zatrzymani informowali o przetrzymywaniu przez ponad rok bez wyjaśnienia przyczyn oraz o przenoszeniu do nieznanych placówek. Zgłaszali również tortury i złe traktowanie, w tym pobicia, przymusowe długotrwałe stanie oraz groźby wobec ich rodzin.

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W poniedziałek w pobliżu Al-Hamidiji w prowincji Kunejtra siły izraelskie miały zastrzelić 22-letniego mężczyznę z miasta Dżaba. W środę podczas nalotu na północy Kunejtry, według dostępnych informacji, postrzelono w nogę rolnika z niepełnosprawnością, zatrzymano go mimo krwawienia i zwolniono po półtorej godziny. Wysoki komisarz ONZ ds. praw człowieka Volker Türk wezwał do szybkiego i bezstronnego dochodzenia w sprawie zabójstwa oraz do zaprzestania nękania cywilów.

Kryzys humanitarny w Gazie

Według UN Women od początku wojny między Hamasem a Izraelem w październiku 2023 roku w Gazie zginęło lub odniosło ciężkie obrażenia blisko 50 tysięcy kobiet i dziewcząt. Ponad 38 tysięcy z nich zginęło, a kolejne 11 700 doznało obrażeń prowadzących do dożywotniej niepełnosprawności.

Niemal wszystkie kobiety i dziewczęta w Gazie zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów, a większość z nich mieszka w namiotach lub wśród ruin mieszkań. Kobiety stoją na czele co czwartego gospodarstwa domowego w enklawie, jednocześnie mierząc się z ubóstwem, ponownymi przesiedleniami i coraz mniejszymi zasobami. Z powodu ograniczenia finansowania niemal dwie trzecie ankietowanych organizacji w Gazie i na okupowanym Zachodnim Brzegu oświadczyło, że jest zmuszonych wpisywać kobiety i dziewczęta na listy oczekujących lub odmawiać im pomocy.

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