W Panamie w piątek rano doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,7. Jego epicentrum, według Służby Geologicznej USA, znajdowało się około 10 kilometrów na południowy zachód od odległej miejscowości Pitalosa Arriba, w pobliżu południowego krańca kraju. Ognisko znajdowało się na głębokości 10 kilometrów. Później, po serii wstrząsów wtórnych, zarejestrowano kolejne silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,6, informuje Deutsche Welle.

Zniszczenia i poszkodowani

Wstrząsy były odczuwalne w mieście Panama, gdzie kołysały się budynki, a ludzie wychodzili na ulice. Jak poinformował Omar Smith, przedstawiciel Narodowej Służby Ochrony Cywilnej, największe szkody wystąpiły w centralnych prowincjach Veraguas, Herrera i Los Santos. Przekazał, że kilka osób zostało rannych, doszło do częściowych zawaleń i pojawienia się pęknięć w katedrze na głównym placu dzielnicy, a także do uszkodzenia budynku administracji gubernatora i hotelu Dos Continentes.

Lokalne media poinformowały również o zawaleniu się kolonialnego kościoła San Atanasio w prowincji Los Santos. W 1938 roku kościół uznano za obiekt narodowego dziedzictwa historycznego. Bezpośrednio po trzęsieniu ziemi nie było informacji o ofiarach śmiertelnych.

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Ostrzeżenie przed tsunami odwołano

Amerykański system ostrzegania przed tsunami początkowo poinformował o możliwości wystąpienia niebezpiecznych fal w ciągu trzech godzin wzdłuż części wybrzeży Panamy, Kolumbii, Kostaryki, Ekwadoru, Peru, Nikaragui, Gwatemali, Salwadoru i Meksyku. Informowano również o zagrożeniu dla Hawajów. Po południu ostrzeżenie odwołano.

Administracja Kanału Panamskiego oświadczyła, że droga wodna działała normalnie. Międzynarodowe lotnisko Tocumen w mieście Panama tymczasowo wstrzymało działalność i uruchomiło procedury ewakuacyjne, ale później wznowiło pracę. Prezydent Panamy José Raúl Mulino zaapelował do obywateli o zachowanie spokoju.

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