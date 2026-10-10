W Czarnogórze zatrzymano, a następnie wydalono założyciela rosyjskiego bloga wojskowego Rybar, Michaiła Zwinczuka, oraz trzech innych obywateli Rosji. Decyzję podjęto ze względów bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego państwa, podaje Jerusalem Post.

Zatrzymanie w Risan

Zwinczuk, który wcześniej pracował w Ministerstwie Obrony Federacji Rosyjskiej — państwa agresora — został zatrzymany w adriatyckim kurorcie Risan. Gazeta Pobjeda, powołując się na źródła, poinformowała, że wraz z nim zatrzymano inne osoby, w tym jego żonę, w związku z zarzutami szerzenia „rosyjskich wpływów”.

Czarnogórska policja oraz Agencja Bezpieczeństwa Narodowego ANB oświadczyły, że zidentyfikowały czterech obywateli Rosji i przeprowadziły wobec nich odpowiednie procedury. Instytucje zaznaczyły, że osoby te nie mogą dalej przebywać w kraju, dlatego podjęto decyzję o ich wydaleniu. Źródło w policji potwierdziło, że wśród nich był Zwinczuk.

Premier Czarnogóry Milojko Spajić oświadczył, że kraj był ostrzegany przed możliwymi próbami destabilizacji i wojną hybrydową. Jak powiedział, Czarnogóra chroni własne interesy i nie pozwoli zagrozić swojej europejskiej przyszłości.

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Stanowisko Rybaru i sankcje

Rybar oświadczył, że Zwinczuk i inni zatrzymani przebywali w Czarnogórze legalnie i planowali nagrywać materiał w klasztorze. Blog twierdził również, że nie doszło do naruszeń miejscowego prawa, dlatego oczekiwał zwolnienia zatrzymanych. Ambasada Rosji w Podgoricy poinformowała, że zażądała wyjaśnień dotyczących powodów zatrzymania.

Rybar ma ponad 1,5 mln subskrybentów i relacjonuje wojnę Rosji przeciwko Ukrainie oraz inną działalność Rosji. W lipcu Wielka Brytania nałożyła sankcje na dziesięć osób powiązanych z Rybarem, oświadczając, że firma medialna otrzymuje zasoby od państwa rosyjskiego, rozpowszechnia fałszywe narracje o Ukrainie oraz ingeruje w wybory w Europie, w tym w Mołdawii i Armenii.

Relacje Podgoricy i Moskwy

Czarnogóra dołączyła do NATO w 2017 roku. W 2022 roku, w związku z wojną Rosji przeciwko Ukrainie, nałożyła sankcje na Moskwę, zakazała rosyjskich mediów państwowych i wydaliła rosyjskich dyplomatów za szpiegostwo. W odpowiedzi Moskwa uznała Czarnogórę za państwo wrogie.

W październiku 2024 roku Departament Stanu USA zaoferował nagrodę do 10 mln dolarów za informacje, które pomogą ustalić tożsamość 19 osób zaangażowanych w administrowanie kanałami w mediach społecznościowych powiązanymi z Rybarem. Amerykański resort oświadczył, że kanały te promowały polityczne interesy Rosji w USA przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku.

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