W Hondurasie roczna inflacja we wrześniu 2026 roku wyniosła 6,28%, wobec 6,20% w sierpniu i 4,55% we wrześniu 2025 roku. Wynika to z danych Banku Centralnego Hondurasu, informuje The Rio Times. Jest to najwyższy roczny wskaźnik w ostatnim roku oficjalnych statystyk.

Jednocześnie miesięczna inflacja spowolniła do 0,48% po 0,79% w sierpniu. Inflacja bazowa, która nie uwzględnia najbardziej zmiennych komponentów, wyniosła 3,47% i pozostawała w przedziale celu banku centralnego.

Paliwo i żywność stały się głównymi czynnikami

Największy wpływ na roczny wskaźnik miał wzrost cen transportu: ceny w tej kategorii wzrosły o 16,05% i dodały 2,67 punktu procentowego do ogólnej inflacji. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 6,01%, dodając 1,57 punktu procentowego.

Bank centralny powiązał wzrost cen z droższym importowanym paliwem w związku z wyższymi światowymi cenami ropy, a także z czynnikami pogodowymi związanymi z El Niño. Wpłynęły one na ceny produktów mlecznych, cukru, wołowiny i czerwonej fasoli. Bank oszacował wkład nośników energii w roczną inflację na 2,40 punktu procentowego.

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Inflacja przekracza przedział celu

Cel inflacyjny Banku Centralnego Hondurasu wynosi 4%, z dopuszczalnym odchyleniem o jeden punkt procentowy w każdą stronę. Inflacja ogółem przekracza górną granicę tego przedziału od kwietnia. 18 września bank podniósł stopę referencyjną o 0,25 punktu procentowego, do 6%, a decyzja weszła w życie 21 września.

Najwyższą roczną inflację odnotowano na południu kraju — 7,49%. W stołecznym okręgu Tegucigalpy wskaźnik wyniósł 6,07%, a w aglomeracji San Pedro Sula — 5,94%. W innych regionach północy inflacja sięgnęła 6,77%, a w pozostałych obszarach centralnej części kraju — 6,71%.

Spośród 405 towarów i usług w koszyku konsumenckim 59,5% pozycji podrożało we wrześniu. W sierpniu udział takich pozycji wynosił 64%.

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