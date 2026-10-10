洪都拉斯2026年9月年度通胀率为6.28%，高于8月的6.20%和2025年9月的4.55%。根据洪都拉斯中央银行的数据，The Rio Times报道。这是官方统计数据过去一年中的最高年度读数。

与此同时，月度通胀率从8月的0.79%放缓至0.48%。不包括波动最大的组成部分的核心通胀率为3.47%，仍处于央行的目标区间内。

燃料和食品成为主要推动因素

交通价格上涨对年度指标影响最大：该类别价格上涨16.05%，为总体通胀增加了2.67个百分点。食品和非酒精饮料价格上涨6.01%，增加了1.57个百分点。

央行将价格上涨与全球油价走高背景下进口燃料价格上涨，以及与厄尔尼诺现象相关的天气因素联系起来。这些因素影响了乳制品、糖、牛肉和红芸豆的价格。该行估计，能源产品对年度通胀的贡献为2.40个百分点。

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通胀超过目标区间

洪都拉斯中央银行的通胀目标为4%，允许上下各偏离一个百分点。自4月以来，总体通胀一直超过该区间上限。9月18日，该行将基准利率上调0.25个百分点至6%，该决定于9月21日生效。

该国南部录得最高年度通胀率，为7.49%。在首都特古西加尔巴都会区，该指标为6.07%；在圣佩德罗苏拉城市群，为5.94%。北部其他地区的通胀率达到6.77%，而该国中部其他地区为6.71%。

消费者篮子中的405种商品和服务中，59.5%的项目在9月涨价。8月，此类项目的比例为64%。

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