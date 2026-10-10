В Гондурасе годовая инфляция в сентябре 2026 года составила 6,28% против 6,20% в августе и 4,55% в сентябре 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка Гондураса, сообщает The Rio Times. Это самый высокий годовой показатель за последний год официальной статистики.

В то же время месячная инфляция замедлилась до 0,48% после 0,79% в августе. Базовая инфляция, не учитывающая наиболее волатильные компоненты, составила 3,47% и оставалась в пределах целевого диапазона центробанка.

Топливо и продукты стали главными факторами

Наибольшее влияние на годовой показатель оказало подорожание транспорта: цены в этой категории выросли на 16,05% и добавили 2,67 процентного пункта к общей инфляции. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки повысились на 6,01%, добавив 1,57 процентного пункта.

Центробанк связал рост цен с удорожанием импортного топлива на фоне более высоких мировых цен на нефть, а также с погодными факторами, связанными с Эль-Ниньо. Они повлияли на стоимость молочной продукции, сахара, говядины и красной фасоли. Вклад энергоносителей в годовую инфляцию банк оценил в 2,40 процентного пункта.

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Инфляция превышает целевой диапазон

Целевой уровень инфляции Центрального банка Гондураса составляет 4% с допустимым отклонением на один процентный пункт в каждую сторону. Общая инфляция превышает верхнюю границу этого диапазона с апреля. 18 сентября банк повысил учетную ставку на 0,25 процентного пункта — до 6%, и решение вступило в силу 21 сентября.

Самая высокая годовая инфляция зафиксирована на юге страны — 7,49%. В столичном округе Тегусигальпы показатель составил 6,07%, а в агломерации Сан-Педро-Сула — 5,94%. В других регионах севера инфляция достигла 6,77%, а в других районах центральной части страны — 6,71%.

Из 405 товаров и услуг в потребительской корзине 59,5% позиций подорожали в сентябре. В августе доля таких позиций составляла 64%.

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