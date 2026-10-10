В Черногории задержали, а затем выдворили основателя российского военного блога Rybar Михаила Звинчука и еще троих граждан России. Решение приняли по причинам национальной и внутренней безопасности государства, сообщает Jerusalem Post.

Задержание в Рисане

Звинчука, который ранее работал в Министерстве обороны Российской Федерации — государства-агрессора, задержали в адриатическом курортном городе Рисан. Газета Pobjeda со ссылкой на источники сообщила, что вместе с ним были задержаны другие лица, в том числе его жена, в связи с обвинениями в распространении «российского влияния».

Полиция Черногории и Агентство национальной безопасности ANB заявили, что выявили четырех граждан России и провели в отношении них соответствующие процедуры. Ведомства отметили, что эти лица не могут далее находиться в стране, поэтому было принято решение об их выдворении. Источник в полиции подтвердил, что среди них был Звинчук.

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич заявил, что страну предупреждали о возможных попытках дестабилизации и гибридной войне. По его словам, Черногория защищает собственные интересы и не позволит поставить под угрозу свое европейское будущее.

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Позиция Rybar и санкции

В Rybar заявили, что Звинчук и другие задержанные находились в Черногории законно и планировали снимать материал в монастыре. В блоге также утверждали, что нарушений местного законодательства не было, поэтому ожидали освобождения задержанных. Российское посольство в Подгорице сообщило, что потребовало разъяснений относительно причин задержания.

Rybar имеет более 1,5 млн подписчиков и освещает войну России против Украины и другую деятельность России. В июле Великобритания ввела санкции против десяти человек, связанных с Rybar, заявив, что медиакомпания получает ресурсы от российского государства, распространяет ложные нарративы об Украине, а также вмешивается в выборы в Европе, в частности в Молдове и Армении.

Отношения Подгорицы и Москвы

Черногория присоединилась к НАТО в 2017 году. В 2022 году в связи с войной России против Украины она ввела санкции против Москвы, запретила российские государственные СМИ и выслала российских дипломатов за шпионаж. В ответ Москва объявила Черногорию враждебным государством.

В октябре 2024 года Государственный департамент США предложил вознаграждение до 10 млн долларов за информацию, которая поможет установить 19 человек, причастных к администрированию связанных с Rybar каналов в социальных сетях. Американское ведомство заявляло, что эти каналы продвигали политические интересы России в США накануне президентских выборов 2024 года.

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